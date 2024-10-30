Две улицы в центре Нижнего Новгорода закроют для самокатчиков

Новое соглашение с кикшеринговыми компаниями заключат в 2025 году Две улицы в центре Нижнего Новгорода будут закрыты для самокатчиков, передает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.
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