В облцентре состоится международный турнир по хоккею

Ежегодный турнир памяти почетного гражданина города Смоленска Александра Степанова завершит спортивное лето Четвертый международный турнир по хоккею с шайбой памяти почетного гражданина города Смоленска Александра Степанова пройдет 23, 24 и 25 августа во дворце спорта «Юбилейный».
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