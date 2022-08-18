Daily Storm

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Politico: Шесть стран Европы впервые с начала спецоперации не предложили Украине никакой военной помощи

Politico: Шесть стран Европы впервые с начала спецоперации не предложили Украине никакой военной помощи

Эксперты, опрошенные изданием, призывают Европу относиться к боям на Украине как к более масштабному кризисуШесть стран Европы в июле не предоставили Украине никаких двусторонних обещаний в военной сфере, это произошло впервые за время спецоперации.

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