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Аргументы и Факты

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Багаи: Иран сообщил свою позицию по ответу США на предложения Тегерана

Багаи: Иран сообщил свою позицию по ответу США на предложения Тегерана

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран донес свою позицию касательно американского ответа на иранские инициативы через посредников во время краткой остановки в Дохе.

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