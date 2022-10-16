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Понаехали!..

Понаехали!..

Или очень кратко о том, что у нас сейчас примерно творится в Турциях, как есть. Судя по тому, что говорят и пишут друзья и коллеги, и то, что я наблюдаю вокруг даже в Фетхие, новоприбывших из России за последние пару недель сильно прибавилось.

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