Тайвань получил первый из 66 купленных у американцев F-16

Taipei Times: Тайваню передали первый из заказанных им 66 истребителей F-16 Американская корпорация Lockheed Martin передала Тайваню на заводе в Гринвилле в штате Южная Каролина первый из 66 заказанных им истребителей F-16C/D Block 70.
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