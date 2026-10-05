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Нетаниягу пообещал довести до конца борьбу с террором

Нетаниягу пообещал довести до конца борьбу с террором

В своей проникновенной речи на государственной церемонии памяти жертв и героев 7 октября премьер-министр Нетаниягу выразил глубокое сочувствие семьям погибших, рассказал личную историю Карин Журно и … .

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