Нетаниягу пообещал довести до конца борьбу с террором

В своей проникновенной речи на государственной церемонии памяти жертв и героев 7 октября премьер-министр Нетаниягу выразил глубокое сочувствие семьям погибших, рассказал личную историю Карин Журно и … .
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