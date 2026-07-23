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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о первом выходе «Юты» в плей-офф: «Задача была не попасть, а играть там. Небольшая перемена – и сразу стало проще»

Михаил Сергачев рассказал, как изменился настрой «Юты» перед сезоном-2025/26.  «В мой первый год в команде у нас была одна проблема.

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