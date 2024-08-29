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Депутат Шоймару: в Молдавии по примеру Украины могут запретить деятельность РПЦ

Депутат Шоймару: в Молдавии по примеру Украины могут запретить деятельность РПЦ

В Молдавии по примеру Украины могут осенью запретить деятельность Русской православной церкви. Об этом заявил депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Василе Шоймару, информирует RT.

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СЗ
Светлана Зуева
Постигнет судьба руины......
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