Депутат Шоймару: в Молдавии по примеру Украины могут запретить деятельность РПЦ

В Молдавии по примеру Украины могут осенью запретить деятельность Русской православной церкви. Об этом заявил депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Василе Шоймару, информирует RT.
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