Казанское эхо: на Камчатке усиливают меры безопасности на последних звонках

На Камчатке усиливают меры безопасности в преддверие последних звонков. В правительстве края под председательством первого вице-губернатора региона Сергея Нехаева прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
На Камчатке усиливают меры безопасности в преддверие последних звонков. В правительстве края под председательством первого вице-губернатора региона Сергея Нехаева прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
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