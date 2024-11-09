Как сейчас выглядит 69-летний Брюс Уиллис, которому диагностировали неизлечимое заболевание: фото

Состояние здоровья Брюса Уиллиса, страдающего афазией, беспокоит поклонников все больше. Если раньше родня «крепкого орешка» стабильно раз в пару недель сообщала новости о нем, то сейчас ограничиваются коротким «он в порядке» — и то если спрашивают.