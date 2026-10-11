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РИА «Новости»: Магаданская область лидирует в топе роста средних зарплат в РФ

РИА «Новости»: Магаданская область лидирует в топе роста средних зарплат в РФ

С начала 2026 года сильнее всего выросли средние зарплаты в Магаданской области. В топ-5 также вошли еще четыре северных региона страны, согласно исследованию РИА «Новости» .

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