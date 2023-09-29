Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка на петербурженку

Проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доходном доме Ивана Бороздкина, в результате которого пострадала хозяйка квартиры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии