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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка на петербурженку

Проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доходном доме Ивана Бороздкина, в результате которого пострадала хозяйка квартиры.

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