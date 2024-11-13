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В Госдуме отклонили предложение пересадить чиновников на общественный транспорт

В Госдуме отклонили предложение пересадить чиновников на общественный транспорт

Парламентарии решили повременить с инициативой по пересадке госслужащих на общественный транспорт.Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал законодателям отклонить законопроект, который обязывал бы госслужащих дважды в неделю отказываться от личных или служебных авто, использую при этом исключительно общественный транспорт.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Все решается гораздо проще. Госслужащие должны содержать свой служебный транспорт за свой личный счет и проблема будет решена.
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