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  • Амара Карпова
    ГЕРОЙ👍❤️На таких держится Россия💯Храни ЕГО Бог🙏🙏🙏Русский боец Влас...
  • Сергей Туренко
    А как они могут ратовать за мир, если уже раскупили украинские земли.  Например ими подписан договор по Шевченковском...Премьер Британии ...
  • Ильдус Мамлеев
    Всех этих чинушь собрать и вперёд освобождать свою землю в штурмовых батальона, а по другому ни как, пусть кровью смы...Преступления чино...

ЕС обсуждает продление санкций против РФ: Брюссель надеется на единство

ЕС обсуждает продление санкций против РФ: Брюссель надеется на единство

На заседании в Брюсселе главами МИД ЕС обсуждается продление экономических санкций против России. Глава дипломатии Кая Каллас выразила надежду на согласие стран и отметила давление со стороны США под руководством Дональда Трампа.

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