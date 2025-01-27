ЕС обсуждает продление санкций против РФ: Брюссель надеется на единство

На заседании в Брюсселе главами МИД ЕС обсуждается продление экономических санкций против России. Глава дипломатии Кая Каллас выразила надежду на согласие стран и отметила давление со стороны США под руководством Дональда Трампа.
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