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«Он три раза горел в танке». Путин возвысит в ранге добровольца СВО из Приморья

«Он три раза горел в танке». Путин возвысит в ранге добровольца СВО из Приморья

Президент России Владимир Путин принял решение изменить действующий порядок и повысить добровольца из Приморского края Александра Трошина, отличившегося при освобождении Марьинки, сразу на два звания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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