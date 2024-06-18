КНДР считает честью бороться за справедливость в мире вместе с Россией

Северная Корея почитает за честь бороться за более справедливое мироустройство бок о бок с Россией.«Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу на общем фронте за защиту самостоятельности и международной справедливости с таким проверенным боевым товарищем как российский народ» , - цитируют РИА Новости корейское издание «Нодон синмун».