События в миреПолитика"Путин его съест и не подавится". Американцы предрекли Байдену провал на встрече в Женеве Американские читатели оценили предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена на портале телеканала Fox News.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СмолинРебятки вы сами себе выбрали лидера, а если вас обманули вы согласились с этим, что же сейчас плакать утрите слезы и получайте удовольствиеMisha Gluschну, Берингов пролив и Дарданеллы наши!Владимир Valera DeynekaGuys, you yourself have chosen a leader, and if you were deceived, you agreed with this, why now wipe away your tears and have funVValI don't think that these readers gave their voices for Biden during the last election in the USA. (Не думаю, что эти читатели отдали свои голоса за Байдена во время последних выборов в США)Комментировать
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