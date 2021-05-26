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"Путин его съест и не подавится". Американцы предрекли Байдену провал на встрече в Женеве

"Путин его съест и не подавится". Американцы предрекли Байдену провал на встрече в Женеве

Американские читатели оценили предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена на портале телеканала Fox News.

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Александр Смолин
Ребятки вы сами себе выбрали лидера, а если вас обманули вы согласились с этим, что же сейчас плакать утрите слезы и получайте удовольствие
Misha Glusch
ну, Берингов пролив и Дарданеллы наши!
Владимир Valera Deyneka
Guys, you yourself have chosen a leader, and if you were deceived, you agreed with this, why now wipe away your tears and have fun
Val
I don't think that these readers gave their voices for Biden during the last election in the USA. (Не думаю, что эти читатели отдали свои голоса за Байдена во время последних выборов в США)

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