Два человека пострадали при ночной атаке ВСУ на Белгород

Одному из них сделали операцию.фото: t.me/v_v_demidov--> Одному из пострадавших при ночном обстреле Белгорода сделали операцию, второй мужчина получил легкие ранения, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
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