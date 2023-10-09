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Кеннеди-младший будет выдвигаться в президенты как независимый кандидат

Кеннеди-младший будет выдвигаться в президенты как независимый кандидат

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший будет участвовать в выборах американского лидера в 2024 году в качестве независимого кандидата, а не представителя Демократической партии, передает ТАСС.

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