04,02,25 Красноармейск - Надеждинка Активные боевые действия в районе Красноармейска. Атака ВСУ в направлении позиций ВС РФ на южном охвате Красноармейска.
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04,02,25 Красноармейск - Надеждинка Активные боевые действия в районе Красноармейска. Атака ВСУ в направлении позиций ВС РФ на южном охвате Красноармейска.
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