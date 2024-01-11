В Самаре произошел взрыв газа в доме

О деталях произошедшего информировали в ГУ МЧС РФ по Самарской области, сообщает корреспондент ДОФы. «… Поступило сообщение о том, что предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии