В Самаре произошел взрыв газа в доме

О деталях произошедшего информировали в ГУ МЧС РФ по Самарской области, сообщает корреспондент ДОФы. «… Поступило сообщение о том, что предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением домашних вещей на площади 12 кв.