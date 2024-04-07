Актер Стоянов пожаловался, что его называли трусом из-за молчания на тему СВО

Актер Юрий Стоянов сообщил в интервью, что получает много критики и обвинений в трусости за то, что не высказывает своего мнения о политике и специальной военной операции армии Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины.
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