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Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского

Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского

В западной прессе поначалу началась изрядная шумиха после заявления главы Киевского режима Зеленского, обвинившего Россию в нанесении ракетного удара по торговому судну, якобы перевозившего зерно из Украины в «страны Африки и Ближнего Востока».

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Комментарии
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Вектор
Но что интересно - зерно вывозится их Украины, а не ввозится. То есть продаётся. А на вырученные деньги покупается оружие и боеприпасы.
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2 час.
Надежда Горбачева
Если война, так стереть  с лица земли, без оглядки на  недружественные страны. Такое ощущение, что при каждом ударе по врагу, нужно с кем то  проконсультироваться бить или не бить. Просто нужно бить, бить и бить.
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1 час.
Надежда Горбачева
Зерновая сделка. Вывозится зерно из Украины.  Хватит ли для самих украинцев хлеба? Может и хватит при условии, что многие сбежали в другие страны, много погибло и продолжает гибнуть.  Перепись населения показала бы, что численность уменьшилась  в разы. Придется хохлушкам репродуктивного  возраста заняться демографической проблемой.
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1 час.

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