Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского

Вектор Но что интересно - зерно вывозится их Украины, а не ввозится. То есть продаётся. А на вырученные деньги покупается оружие и боеприпасы.

Надежда Горбачева Если война, так стереть с лица земли, без оглядки на недружественные страны. Такое ощущение, что при каждом ударе по врагу, нужно с кем то проконсультироваться бить или не бить. Просто нужно бить, бить и бить.