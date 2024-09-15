В западной прессе поначалу началась изрядная шумиха после заявления главы Киевского режима Зеленского, обвинившего Россию в нанесении ракетного удара по торговому судну, якобы перевозившего зерно из Украины в «страны Африки и Ближнего Востока».
Удар по сухогрузу в «зерновом коридоре»: Вскрылась афера Зеленского
Комментарии
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Вектор
Но что интересно - зерно вывозится их Украины, а не ввозится. То есть продаётся. А на вырученные деньги покупается оружие и боеприпасы.
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2 час.
Надежда Горбачева
Если война, так стереть с лица земли, без оглядки на недружественные страны. Такое ощущение, что при каждом ударе по врагу, нужно с кем то проконсультироваться бить или не бить. Просто нужно бить, бить и бить.
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1 час.
Надежда Горбачева
Зерновая сделка. Вывозится зерно из Украины. Хватит ли для самих украинцев хлеба? Может и хватит при условии, что многие сбежали в другие страны, много погибло и продолжает гибнуть. Перепись населения показала бы, что численность уменьшилась в разы. Придется хохлушкам репродуктивного возраста заняться демографической проблемой.
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1 час.
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