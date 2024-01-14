Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего в Орловской области

В средствах массовой информации сообщалось, что в Орловской области 13 января текущего года водитель общественного транспорта в морозную погоду высадил из автобуса ребёнка из-за ошибки в приобретении билета.
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