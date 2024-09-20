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Царьград

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СК в Петербурге нагрянул в кафе и нашел там нелегалов

СК в Петербурге нагрянул в кафе и нашел там нелегалов

Следователи в Петербурге провели миграционный рейд в ответ на обращение.Следователи СК в Санкт-Петербурге вместе с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора провели миграционный рейд в одном из кафе в Адмиралтейском районе города.

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