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Царьград

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Мальчики не выходят на улицу годами: Жители Украины не пускают детей даже в школы и институты

Мальчики не выходят на улицу годами: Жители Украины не пускают детей даже в школы и институты

Жители Украины настолько боятся за то, что их детей постигнет принудительная мобилизация, что не пускают их даже в школы и институты.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Страна терпилами, по другому и не скажешь, к ним наверное &quot;людоловы&quot; каждый день с Марса прилетают. Начали бы их резать возле квартир ножами всего то и делов, если не поймут, то их семьи есть!
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