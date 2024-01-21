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Пушилин: число погибших при ударе ВСУ по рынку Донецка выросло до 25

Пушилин: число погибших при ударе ВСУ по рынку Донецка выросло до 25

В Донецке в результате обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик погибшими признали уже 25 человек. Обновленные данные по жертвам атаки украинских националистов привел глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

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