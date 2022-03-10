Эмилио Бутрагеньо: «У «Реала» есть вера, мужество и личности. Мбаппе – определяющий футболист, он это показал»

Эмилио Бутрагеньо оценил игру Килиана Мбаппе по итогам матча против «ПСЖ» (3:1). «Килиан продемонстрировал, что он определяющий футболист.

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