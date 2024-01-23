У вас холодные руки и ноги? В чем может быть причина и как это исправить.

Вы один из тех людей, у которых постоянно холодные руки и ноги, даже если у вас дома тепло? А знаете ли вы чем это вызвано? В этой статье вы узнаете больше о терморегуляции вашего тела и ее контролю и даже выясните, какое отношение имеют холодные ступни к работе вашей пищеварительной системы.