Захарова прокомментировала инциденты с Галкиным и группой «Би-2»

Иностранным государствам не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими и поддерживающими терроризм киевского режима, заявила 27 января «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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