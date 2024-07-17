Внимание, церкариоз: петербуржцам рассказали, чем опасны водоемы

Горожан предупредили о «зуде купальщиков». Купание в петербургских водоемах может быть небезопасным. Любителей поплескаться в жаркий день «поджидают» паразиты, предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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