Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

С 2021 года обучение на проекте прошли более 2,2 тыс. человек В рамках проекта «Московская техническая школа» открывается новое направление обучения, нацеленное на освоение актуальных подходов в производстве.
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