Покупательница квартиры Долиной обжаловала решение суда на ее передачу певице

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Полины Лурье, которая оспаривает решение суда о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, передает РИА Новости.
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