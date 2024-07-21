Бенни Бланко накормил Селену Гомес сэндвичем из арбуза, маринованных огурцов и сыра

Селена Гомес и ее бойфренд, музыкальный продюсер Бенни Бланко, продолжают покорять тикток. Недавно пара приняла участие в челлендже и ответила на вопросы для влюбленных, а в этот раз они попробовали сэндвич, приготовленный по завирусившемуся в соцсети рецепту.
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