Бенни Бланко накормил Селену Гомес сэндвичем из арбуза, маринованных огурцов и сыра

Селена Гомес и ее бойфренд, музыкальный продюсер Бенни Бланко, продолжают покорять тикток. Недавно пара приняла участие в челлендже и ответила на вопросы для влюбленных, а в этот раз они попробовали сэндвич, приготовленный по завирусившемуся в соцсети рецепту.