Участниками историко-патриотических игр в Салехарде стали 70 школьников

Историко-патриотические спортивные игры «Помним, чтим, защитим» стартовали в Салехарде 4 мая. В них принимают участие 70 школьников, сообщило управление по физической культуре и спорту администрации города в соцсети «ВКонтакте».
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