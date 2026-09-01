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Антифашист

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Трамп пообещал не бить ядерным оружием по Ирану

Трамп пообещал не бить ядерным оружием по Ирану

Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана как способа нанести решающий удар в войне, которая длится уже шесть месяцев.

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