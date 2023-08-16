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Льорис может перейти из «Тоттенхэма» в «Лацио», переговоры идут

Льорис может перейти из «Тоттенхэма» в «Лацио», переговоры идут

Лондонский клуб выразил готовность отпустить 36-летнего вратаря, а сам чемпион мира в составе сборной Франции согласен на переезд в Италию.

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