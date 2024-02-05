Неделя начнётся в Поморье с прохладной и снежной погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня опустится до -11,-16 градусов, а местами — до -8 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня опустится до -11,-16 градусов, а местами — до -8 градусовСиноптики обещают ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду.
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