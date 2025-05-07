Реаниматолог Петерис клява о своём врачебном опыте и о жизни после смерти.

“Моя работа реаниматолога – особенная. Она связана с самыми современными технологиями, с последними достижениями науки и с самой мистической стороной человеческого существования – с пребыванием на границе между жизнью и смертью.
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