Глава СК потребовал доклад по делу о продаже младенца за 1 млн рублей

Global Look Press/Frank May/picture alliance Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании дела по факту продажи за миллион рублей новорожденного в Москве, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.
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