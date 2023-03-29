Озбилиз о том, что накручивал Карпина на тренировках: «Резко уходишь в сторону – он уже не справляется, возраст все же сказывался»

Арас Озбилиз в интервью Sports.ru вспомнил, как накручивал Валерия Карпина на тренировках. – Валерий Карпин – что первое пришло в голову при упоминании его? – Что он хороший человек! Сразу вспомнил матч с «Волгой», когда мы победили 6:1, а я забил два.
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