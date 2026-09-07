По итогам региональных выборов в Германии карьера «неонациста и русофоба» Фридриха Мерца, который занимает пост канцлера ФРГ, должна завершиться.
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