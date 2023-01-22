Грамотная регулировка и настройка зеркал заднего вида

﻿﻿Приветствую всех автолюбителей на канале, и сегодня мы поговорим об установке зеркала заднего вида на свой автомобиль, а точнее, как это правильно сделать, чтобы обзор был как можно лучше, и при этом уменьшить слепые зоны для безопасного вождения.