Автоверсты

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Грамотная регулировка и настройка зеркал заднего вида

Грамотная регулировка и настройка зеркал заднего вида

﻿﻿Приветствую всех автолюбителей на канале, и сегодня мы поговорим об установке зеркала заднего вида на свой автомобиль, а точнее, как это правильно сделать, чтобы обзор был как можно лучше, и при этом уменьшить слепые зоны для безопасного вождения.

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