Российские бизнесмены возвращают активы из-за рубежа из-за риска блокировки

Состоятельные граждане России ищут способы, как сохранить свои активы из-за риска их блокировки. Некоторые перемещают капиталы в дружественные страны, другие, которых большинство, предпочитают вернуть деньги в РФ.
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