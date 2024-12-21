В Тверской области продолжают утверждать границы и паспорта особо охраняемых природных территорий

На заседании Президиума Правительства Тверской области, возглавляемом губернатором Игорем Руденей, были определены границы и составлены паспорта особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на озере Селигер в Осташковском районе.
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