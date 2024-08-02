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Петербургский дневник

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В Петербурге доля контрактов с местными поставщиками составила более 80%

В Петербурге доля контрактов с местными поставщиками составила более 80%

Сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко По итогам первого полугодия 2024 года объем закупок у петербургских поставщиков превысил 175 миллиардов рублей, что составляет 83% от общего объема заключенных контрактов (в первом полугодии 2023 года этот показатель был 78,1%).

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