В Петербурге доля контрактов с местными поставщиками составила более 80%

Сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко По итогам первого полугодия 2024 года объем закупок у петербургских поставщиков превысил 175 миллиардов рублей, что составляет 83% от общего объема заключенных контрактов (в первом полугодии 2023 года этот показатель был 78,1%).