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Все российские и белорусские вузы исключены из болонской системы

Все российские и белорусские вузы исключены из болонской системы

Все российские и белорусские вузы были исключены из Болонского образовательного процесса. Об этом, по информации российских СМИ, рассказал замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев в ходе расширенного заседания Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

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