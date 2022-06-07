Все российские и белорусские вузы исключены из болонской системы

Все российские и белорусские вузы были исключены из Болонского образовательного процесса. Об этом, по информации российских СМИ, рассказал замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев в ходе расширенного заседания Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.