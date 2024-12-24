Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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    Отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС пригласят Киев. Для этого и платить им не нужно. Для них склады вооружени...Александр Храмчих...
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    С каждым днём всё чудесатее и чудесатее.Александр Храмчих...

Александр Храмчихин: Если на ПМР нападут из Одесской области, то нашим военным придётся доставать самые серьезные козыри

Александр Храмчихин: Если на ПМР нападут из Одесской области, то нашим военным придётся доставать самые серьезные козыри

Александр Храмчихин: Если на ПМР нападут из Одесской области, то нашим военным придётся доставать самые серьезные козыри Молдавия хочет вместе с Киевом отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС Молдавия хочет отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС, но избежать при этом большой войны с Тирасполем, а значит — и с Москвой.

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Комментарии
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Василий Топчий
С каждым днём всё чудесатее и чудесатее.
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21 час.
Юрий Ильинов
Да. Таков он многополярный мир. Кто бортанёт? Кто поддержит? На Бога надейся, да сам не плошай. Храни козыри до конца игры. Карты будут вскрыты и кто-то сорвёт банк.
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11 час.
Геннадий Бережнов
Отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС пригласят Киев. Для этого и платить им не нужно. Для них склады вооружения лакомый кусок и не откажутся! А вот Минск оттянет много сил, так как он не способен и не готов воевать.
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4 час.

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