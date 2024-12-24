Александр Храмчихин: Если на ПМР нападут из Одесской области, то нашим военным придётся доставать самые серьезные козыри Молдавия хочет вместе с Киевом отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС Молдавия хочет отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС, но избежать при этом большой войны с Тирасполем, а значит — и с Москвой.
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