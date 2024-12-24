Александр Храмчихин: Если на ПМР нападут из Одесской области, то нашим военным придётся доставать самые серьезные козыри

Да. Таков он многополярный мир. Кто бортанёт? Кто поддержит? На Бога надейся, да сам не плошай. Храни козыри до конца игры. Карты будут вскрыты и кто-то сорвёт банк.

Геннадий Бережнов

Отвоевать у Приднестровья Кучурганскую ГРЭС пригласят Киев. Для этого и платить им не нужно. Для них склады вооружения лакомый кусок и не откажутся! А вот Минск оттянет много сил, так как он не способен и не готов воевать.