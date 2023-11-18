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Премьер Венгрии об отказе поставок вооружений Киеву: Российско-украинский конфликт разрушает Европу

Премьер Венгрии об отказе поставок вооружений Киеву: Российско-украинский конфликт разрушает Европу

Пожалуй единственный реально независимый европейский политик, последовательно и твердо отстаивающий интересы своей страны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь высказался по поводу российско-украинского конфликта, заявив, что он разрушает Европу.

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